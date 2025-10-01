Grote oefening in de tunnel op de N860 Dr. E.H. Ebelsweg Haren, 14 gewonden

Haren – Op de de N860, de Dokter E.H. Ebelsweg bij Haren was woensdagavond afgesloten vanwege een grote oefening, maar liefst 14 gewonden waren er. Zo`n grote oefening op de openbare weg gebeurt niet vaak.

Op deze weg werd om 19:50 uur een groot verkeersongeval geoefend, dit allemaal in de bekende tunnel. Meerdere brandweerposten van Groningen(o.a. Groningen/ Harkstede/ Haren) en Drenthe(o.a. Zuidlaren) deden mee aan deze grote oefening.

Vanwege de oefening is de weg tijdelijk afgesloten tot middernacht. Het verkeer moest daardoor omrijden. Allerlei waarnemers werden ingezet om alles het geheel vast te leggen zodat ze achteraf kunnen napraten wat wel en niet goed ging.

scenario: Er was in de tunnel een vrachtwagenchauffeur onwel geworden, deze kwam op de verkeerde weghelft. Camper frontaal. 4 andere auto`s erop. 14 gewonden van wie enkele ernstig. Uit de vrachtwagen lekte gevaarlijke stof. Ter plekke vier ambulances, vier tankautospuiten van de brandweer en twee politiewagens. Mobiele groene commandopost was er ook. Al met al een geslaagde en zeer leerzame oefening.

Foto's