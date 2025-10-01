Rechter buigt zich vandaag over vuurwerkincident Leek

Leek – Vandaag, Woensdag 1 oktober moet een nu 20-jarige inwoner van Leek zich verantwoorden voor de rechtbank wegens mishandeling met de dood tot gevolg. Hoe de rechtszaak ook eindigt, er zijn op voorhand alleen maar verliezers schrijft RTV Noord

De gebeurtenissen vonden plaats in de vroege uren van 1 januari 2024. Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen toen er aan de Windsingel in Leek een confrontatie ontstond tussen een groepje jongeren en hun 52-jarige dorpsgenoot Bert Suurd. Hij was in de nieuwjaarsnacht zijn honden aan het uitlaten.

Volgens het Openbaar Ministerie leidde een woordenwisseling over het afsteken van vuurwerk tot een handgemeen tussen Suurd en de jonge verdachte.

Suurd keerde daarna huiswaarts, maar overleed een half uur na het incident. Uit later onderzoek bleek dat hij leed aan een hartkwaal, zo liet justitie eerder weten. Meer hierover en bron RTV Noord.

