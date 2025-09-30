Verdachte straatroof zit vermoedelijk in het buitenland (update)

Groningen – Na de uitzending van Opsporing Verzocht met een item over een poging straatroof en ernstige mishandeling op 21 mei op de Grote Markt in Groningen, zijn bij de politie meerdere concrete tips binnengekomen over de identiteit van de verdachte.

De recherche heeft een zeer sterk vermoeden wie deze verdachte is. De man is nog niet aangehouden, we doen op dit moment onderzoek naar de verblijfplaats van de man. Hieruit blijkt dat de man mogelijk al langere tijd in het buitenland verblijft.

