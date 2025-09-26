Grote verkeerscontrole op de A7

Hoogkerk – Op de A7 tussen Hoogkerk en Leek heeft de politie vrijdag samen met verschillende andere diensten een grootschalige verkeerscontrole gehouden. Automobilisten werden vanaf de snelweg naar de carpoolplaats bij Leek geleid om daar gecontroleerd te worden.

Naast de politie waren ook de Belastingdienst, de RDW en de Douane bij de actie betrokken. De Belastingdienst plaatste vanaf Hoogkerk een ANPR-camera langs de weg, waarmee bestuurders met openstaande schulden werden gesignaleerd. Deze voertuigen werden vervolgens door de politie naar de controlelocatie begeleid.

Tijdens de controle werd niet alleen gelet op openstaande vorderingen, maar ook op opvallend rijgedrag en verkeersregels. Verschillende voertuigen zijn grondig onderzocht, waarbij onder andere is gekeken naar de technische staat en registratiegegevens. Dat meldt RTV Noord.

Foto's