Lange storing hoge Euvelgunnerbrug in de N7 verholpen (update)

Groningen – De hoge Euvelgunnerbrug van de N7 is vrijdagmorgen in storing, deze staat uren open. Verkeer staat al geruime tijd stil vast op de ringweg. Er ontstaat hierdoor flinke files.

Automobilisten keren om richting de op- en afrit, ook vrachtwagens keerden om met behulp van de politie werden ze begeleid. Allerlei hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen. Een monteur gaat proberen het euvel zo spoedig mogelijk te verhelpen. Hoelang de storing dit keer duurt is onbekend. De lage bruggen werkten wel. Omrijden kan via N370 (noordelijke ringweg) zegt Rijkswaterstaat via X.

Update: Inmiddels is de storing verholpen. De brug blijft voorlopig nog wel dicht voor scheepvaartverkeer. Lees ook.

