Beroving – Stationsplein – Groningen, wie is deze man ?

Groningen – Herken jij deze verdachte van een beroving in de stationshal van het hoofdstation in Groningen op woensdag 18 juni. Meld het bij de politie!

De politie is op zoek naar deze verdachte van een beroving met geweld in de stationshal van het hoofdstation in Groningen op woensdag 18 juni rond 14:00 uur. Op camerabeelden is te zien dat de verdachte en het slachtoffer al worstelend de stationshal binnenkomen.

De verdachte mishandelt het slachtoffer en berooft hem vervolgens van een geldbedrag. Vervolgens vertrekt hij te voet in de richting van het centrum van Groningen. Het slachtoffer laat hij lichtgewond en beduusd achter.

Herken je de verdachte? Heb je meer informatie? Meld het!Op beelden van de beroving die in het bezit zijn van de politie is te dat meerdere mensen getuige zijn van de beroving. We hebben een aantal van hen gehoord over de beroving, maar dit heeft nog niet tot de aanhouding van de man geleid. Het zou ook goed mogelijk kunnen zijn dat mensen van buiten de stationshal iets hebben meegekregen van de beroving, de verdachte hebben gefilmd of andere informatie hebben voor het onderzoek. Ook met hen komen we graag in contact.

Herken jij deze verdachte? Weet jij wie dit is of heb je misschien iemand horen praten over de mishandeling? Of heb je beelden waarop de verdachte ook te zien is? Geef dit dan door aan de politie via:

0800-6070 (Opsporingstiplijn)

0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem)

Onderstaand tipformulier