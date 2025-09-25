Oogstmachine gaat in vlammen op bij Holwierde

Holwierde – Aan de Bierumerweg bij Holwierde is donderdagavond rond 21:00 uur brand ontstaan in een oogstmachine op een boerenland.

De brandweer rukte met spoed uit na de melding van een voertuigbrand. Ter plaatse bleek er sprake van brand in een landbouwmachine die op het land aan het werk was. De blusploeg van Bierum had de situatie snel onder controle en kon voorkomen dat de brand verder oversloeg.

Hoe de brand in de oogstmachine heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk.

Foto's