Bestelbus met bakfiets gecontroleerd op Stationsplein, drie aanhoudingen

Groningen – Op het Stationsplein in Groningen heeft de politie donderdag een bestelbus aan de kant gezet. In het voertuig zaten drie personen.

Bij de controle van de bus troffen agenten een bakfiets aan. Na een eerste onderzoek bleek de bakfiets vermoedelijk als gestolen geregistreerd te staan. De drie inzittenden zijn daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

De politie benadrukt dat de mogelijke diefstal van de bakfiets nog niet definitief is bevestigd. Het onderzoek naar de herkomst van de fiets en de betrokkenheid van de aangehouden personen loopt nog.

