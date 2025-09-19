Geen alternatief tijdens bouw nieuwe Gerrit Krolbrug, gemeente voorspelt ‘ernstige hinder’

Groningen – Er komt geen tijdelijke fiets- en voetgangersverbinding bij de Busbaanbrug tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Dat heeft demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Robert Tieman (BB) besloten. De beslissing betekent dat gebruikers van de route over de Gerrit Krolbrug flink moeten omlopen of omrijden tijdens de jaren durende bouw. De gemeenteraad nam in december unaniem een motie aan om bij het ministerie en Rijkswaterstaat aan te dringen op de extra brugverbinding tijdens de herbouw van de in 2021 aangevaren Gerrit Krolbrug. Dat meldt Oogtv.nl.

Maar volgens Rijkswaterstaat laat onderzoek zien dat tijdelijke hellingbanen naar de Busbaanbrug rond de tien miljoen euro zouden gaan kosten. Dat bedrag is volgens de minister te hoog voor een tijdelijke voorziening, waarvoor slechts zes miljoen euro was vrijgemaakt.

De gemeente had gehoopt dat Rijkswaterstaat hellingbanen naar de Busbaanbrug zou bouwen als tijdelijke oplossing voor fietsers en voetgangers tijdens de herbouw van de Gerrit Krolbrug. De huidige tijdelijke hellingbanen bij de Gerrit Krolbrug kunnen tijdens de herbouw niet blijven staan. Deze herbouw duurt twee tot drie jaar.

Als alternatief komt er nu een zogenoemd ‘Minder Hinder Plan B’. Dat plan bestaat uit maatregelen om alternatieve routes (waarschijnlijk routes over de Noordzeebrug en de Oostersluis) veiliger en beter bereikbaar te maken. Toch moeten fietsers rekening houden met maximaal zeven minuten extra reistijd en voetgangers zelfs met twintig tot dertig minuten omlopen.

Teleurstelling bij gemeente

Het besluit van de minister is volgens het college dan ook ’teleurstellend en vervelend voor de gebruikers en omwonenden’, schrijft het gemeentebestuur in een brief aan de gemeenteraad. Het college voorziet, door de beslissing van de minister, nu wel jarenlange grote overlast voor de duizenden fietsers en voetgangers die dagelijks gebruikmaken van de route over de Gerrit Krolbrug.

“Daarom vragen we alsnog van RWS zijn uiterste best te doen om de hinder met alternatieve maatregelen te verzachten”, schrijft het college. “Maar wij weten ook dat die hinder helaas niet volledig kan worden weggenomen.”

De raming van de kosten voor het totale project is opgelopen van zeventig naar negentig miljoen euro. Dat komt onder meer door hogere marktprijzen. Volgens de minister is de prijsstijging ook het gevolg van motie in de gemeenteraad, die oproept tot de bouw van een ‘mooie brug’. Daarvoor stelt het ministerie aanvullend budget beschikbaar.

Voor de extra wensen van de gemeente, zoals de doortrekking van de Hunzeloop en een wandelonderdoorgang, zijn de kosten opgelopen van 2,8 miljoen naar 3,5 miljoen euro.

Nieuwe brug moet in 2029 klaar zijn

De aanbesteding voor de nieuwe brug gaat volgende week van start. De bouw begint naar verwachting in het najaar van 2026.

Dan start het archeologisch onderzoek. Dat gaat een tijd duren, want uit eerder onderzoek is vast komen te staan dat op de plek van de Gerrit Krolbrug, ongeveer tweeduizend jaar geleden, een bewoonde terp lag aan de oude rivier de Hunze.

De nieuwe brug gaat in 2029 open voor fietsers en voetgangers. De volledige afronding van het project volgt in 2030 of 2031.

Foto's