Stadjer (19) krijgt voorwaardelijke celstraf

Groningen – De rechtbank in Groningen heeft een voorwaardelijke celstraf opgelegd aan een 19-jarige man uit Stad voor een steekpartij. De jonge Stadjer stak op 26 april een bekende neer. Hij liet het slachtoffer bloedend achter op de Museumbrug.

Het was Koningsnacht en de verdachte zou zijn vriendin ophalen van een festival. In zijn broekband had hij een keukenmes. Hij fietste voorbij een bekende met wie zijn familie ruzie had. Het slachtoffer zou hem op dat moment hebben uitgescholden.

De jongen fietste terug om verhaal te halen en dat leidde tot een vechtpartij. Hierbij zou de kennis de jas van de 19-jarige Stadjer over zijn hoofd hebben getrokken, waarbij de rits tegen zijn keel kwam. Meer info en bron RTV Noord.

