Grote bromfiets en fatbikecontrole in Groningen-Noord

Groningen – Politieagenten in opleiding, samen met collega’s van team Groningen-Noord, hebben vandaag een grootschalige controle uitgevoerd op bromfietsen en fatbikes aan de Eenrumermaar.

In totaal werden 65 voertuigen gecontroleerd.

De resultaten liegen er niet om:

47 bekeuringen werden uitgeschreven voor uiteenlopende overtredingen.

5 voertuigen kregen een WOK-melding (Wachten Op Keuring), omdat zij technisch niet in orde waren.

1 fatbike werd direct in beslag genomen.

Bij die fatbike bleek tijdens de controle dat de remmen niet functioneerden. Bovendien liet de rollerbank een snelheid van 41 km/u zien, en dat op een fiets die voorzien was van een gashendel. De politie noemt dit “levensgevaarlijk”, zowel voor de bestuurder zelf als voor andere weggebruikers.

De controles zijn onderdeel van een bredere aanpak om verkeersveiligheid te verbeteren en onveilige voertuigen van de weg te halen. De politie kondigt aan dat er binnenkort opnieuw een controle zal worden uitgevoerd in Groningen en omgeving.