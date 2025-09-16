Getuigen gezocht van inbraken in kerken

Zeerijp – De politie doet onderzoek naar meerdere inbraken in kerken in de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta. De Politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

De inbraken hebben op de volgende data plaatsgevonden:

Waar: Dorpstraat, Oosterwijtwerd

Wanneer: 25 augustus 2025, tussen 09:00 en 18:00

Zaaknummer: PL0100-2025235052

Waar: Hoofdstraat, ’t Zandt

Wanneer: 25 augustus 2025, tussen 00:00 en 23:59

Zaaknummer: PL0100-2025235351

Waar: Borgweg, Zeerijp

Wanneer: 25 augustus 2025, tussen 10:00 en 16:50

Zaaknummer: PL0100-2025229654

Waar: Schapenweg, Ulrum

Wanneer: Tussen 31 augustus 2025 om 22:00 en 1 september 2025 om 10:00

Zaaknummer: PL0100-2025240214



Heeft u meer informatie over bovengenoemde inbraken, bel de politie op 0900-8844 en vermeld daarbij het zaaknummer of vul het tipformulier in:

Voorkom inbraken in kerken! Samen houden wij de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta veilig.

Inbraken zorgen voor schade, overlast en een onveilig gevoel. Wij geven u graag tips om dit preventief aan te pakken.

Sluit altijd af – ook bij kort vertrek, Gebruik verlichting rondom de kerk installeer beveiliging camera’s en/of alarmsystemen. Laat geen waardevolle spullen (zichtbaar) achter. Spreek af wie er toezicht houdt, bij afwezigheid. Ziet u een verdachte situatie of heeft u een vermoeden van een inbraak op heterdaad, bel 112! Is er bij u in de kerk ingebroken? Bel de politie op 0900-8844 en doe altijd aangifte.

