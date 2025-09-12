Aanhoudingen in onderzoek naar (online) drugshandel

In het onderzoek vonden op donderdag 11 september meerdere acties plaats. Er zijn meerdere panden doorzocht en daar trof de politie diverse soorten harddrugs aan.

Aanhoudingen en in beslagnames

Bij de aanhouding van een 20-jarige man uit Groningen bleek de verdachte verschillende soorten harddrugs bij zich te dragen. Bij een doorzoeking in een woning in datzelfde onderzoek trof de politie opnieuw tientallen zakjes met harddrugs aan. Verder hield de politie donderdag ook een 21-jarige man uit Groningen aan. Naast een hoeveelheid drugs werd in dit onderzoek een contant geldbedrag in beslag genomen. Beide mannen zitten vast en zullen door de politie worden verhoord.

Doorbreken criminele carrières

Met deze actie wil het interventieteam deze criminele carrières doorbreken, verstoren en dwarszitten – in nauwe samenwerking met het OM, intelligence en digitaal specialisten. De aanhoudingen zijn daarin een mooi resultaat en geeft ons nieuwe informatie in de onderzoeken naar online drugsbezorgdiensten en drugsdealers. Vervolgacties worden dan ook niet uitgesloten.

Melden heeft altijd zin

Interventieteam HIT richt zich onder andere op drugs, wapens en witwassen. Als u iets verdachts ziet, hoort of ruikt, meld dit dan bij ons. Denk aan personen die ergens rondhangen en snel iets uitwisselen met voorbijgangers. Woningen of voertuigen waar mensen steeds iets afhalen of juist iets komen brengen, soms op gekke tijden. Melden heeft altijd zin: ook als u niet zeker weet of u het goed gezien of gehoord heeft. Samen zien en horen we namelijk veel meer en deze informatie kan zeker waardevol voor ons zijn.

Bij een acute situatie kun je 112 bellen. Anders kun je je tips en informatie ook doorgeven via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. We onderzoeken meldingen altijd voordat we actie ondernemen.