Jongeren op de vuist in Uithuizen

Uithuizen – Meerdere jongeren zijn afgelopen woensdag aan het eind van de middag met elkaar in gevecht geraakt, bij de sporthal aan de Sportlaan in Uithuizen. Volgens een woordvoerder van de politie zijn daarbij klappen gevallen. Van een van de jongeren werd een fatbike gestolen, een andere zag zijn step geroofd worden.

Hoe veel jongeren er bij de ruzie betrokken waren, is volgens de woordvoerder niet duidelijk. Het politieonderzoek loopt. Er is nog niemand aangehouden. Dat meldt RTVNoord.nl

