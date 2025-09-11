68-jarige man uit 2e Exloërmond overleden na botsing met zitmaaier in 2e Exloërmond (update)

2e Exloërmond – Op het Zuiderdiep bij 2e Exloërmond vond donderdag rond 10:00 uur een ernstig eenzijdig ongeval plaats. Dat meldt de politie via X.

Een automobilist raakte hierbij ernstig gewond. Hulpverlening is ter plaatse en de politie doet nader onderzoek. Anderen melden(correspondenten) dat er een auto betrokken zou zijn en een grasmaaier, deze had ook schade en was mogelijk geraakt.

UPDATE: Hulpverlening mocht helaas niet meer baten. Het slachtoffer, een 68-jarige man uit 2e Exloërmond is ter plaatse overleden.

De man is na een botsing met een zitmaaier tegen een boom tot stilstand gekomen. De bestuurder van de zitmaaier raakt niet gewond.

Foto's

Deel dit artikel

Social media