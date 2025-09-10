Zoon (29) wordt verdacht van om het leven brengen van zijn moeder (53)

Groningen – Een 29-jarige man wordt verdacht van het om het leven brengen van zijn moeder, in haar huis aan de Natalie Barneykade in Groningen. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag. Het familiedrama speelde zich afgelopen zondagmorgen af in de woning van zijn 53-jarige moeder. Ze is om het leven gebracht met één of meerdere messteken.

De rechtbank heeft deze woensdag besloten de voorlopige hechtenis van de zoon van het slachtoffer met twee weken te verlengen. Lees verder op RTVNoord.nl

