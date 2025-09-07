Dodelijk steekincident Natalie Barneykade, politie zoek informatie

Melding

Rond 10:25 uur ontving de politie een melding van een steekincident in een woning aan de Natalie Barneykade. Direct ging de politie met meerdere eenheden ter plaatse. Ter plaatse trof de politie in de woning een 53-jarige vrouw uit Groningen aan. Medische hulpverlening mocht voor haar helaas niet meer baten. Zij is in de woning aan haar verwondingen overleden.

Onderzoek

Direct werd een onderzoek opgestart. In de omgeving van de woning aan de Natalie Barneykade kon een 29-jarige man uit Groningen worden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie doet nader onderzoek naar de toedracht en achtergrond van het steekincident. Dit gebeurt mede door sporenonderzoek in en rondom de woning door specialisten van de Forensische Opsporing. Daarnaast doen we buurtonderzoek en spreken we met direct betrokkenen.

Heeft u meer informatie? Meld dit!

Weet u meer over de toedracht en achtergrond van het steekincident? Geeft dit dan door aan de politie. Dit kan door te bellen via 0900-8844 (geen spoed, wel politie) of anoniem via 0800-7000. Online informatie doorgeven kan via dit tipformulier.