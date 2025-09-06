Automobilist zorgt voor ravage in Delfzijl

Delfzijl – De bestuurder van een elektrische auto heeft afgelopen nacht voor een flinke ravage gezorgd op de Handelskade Oost in Delfzijl.

De bestuurder verloor de macht over het stuur en ramde meerdere lantaarnpalen en ander straatmeubilair. Het rechterachterwiel van het voertuig brak af. Onderdelen van de auto lagen verspreid over de weg.

Het is onbekend hoe het met de inzittenden van de auto is. Een bergingsbedrijf heeft het restant van het voertuig weggesleept. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's