Auto tegen boom op N367 in Winschoten

Winschoten – Maandagavond rond 19.40 uur zijn politie en ambulance uitgerukt voor een verkeersongeval op de N367 in Winschoten. De melding stond oorspronkelijk op de Lijnbaan, een straat vlakbij.

Een automobilist botste daar door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Daarbij raakte de bestuurder gewond. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld. Het is nog onbekend of het slachtoffer meegaat in de ambulance.

De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval.

Foto's