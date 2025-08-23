Vandalisme in Ten Boer: bedrijf looft beloningen uit na graffiti op aanhanger

Ten Boer – Het bedrijf aanhangertotaal.nl uit Ten Boer looft een beloning uit voor informatie die leidt tot het vinden van de twee personen die in de nacht van vrijdag op zaterdag een aanhanger met graffiti hebben beklad. Dat meldt Oogtv op hun site.

De vernieling werd zaterdagochtend ontdekt. “Een aanhanger die op ons terrein aan de Nijverheidsweg geparkeerd stond is beklad met graffiti”, laat het bedrijf weten. “Wij lonen 250 euro uit voor de gouden tip en 500 euro voor degene die de daders bij ons bezorgen.” De eigenaar van het bedrijf is zaterdag op onderzoek uitgegaan en heeft daarbij meerdere camerabeelden veilig weten te stellen. “We weten inmiddels dat twee jongemannen achter deze vernieling zitten. Deze beelden zetten wij op dit moment nog niet online. De heren hebben tot maandagochtend 10.00 uur de tijd om zich bij ons te komen melden. Gebeurt dat niet, dan plaatsen wij de beelden online.”

Volgens het bedrijf gaat het om twee jongemannen die in de nacht van vrijdag op zaterdag uit de richting van de rotonde met de Verlaatweg aan kwamen lopen. “Eén van hen droeg een zwarte jas en een grijze broek. De ander droeg een grijze jas en een blauwe broek.” Mensen die informatie hebben over de vernieling kunnen contant opnemen met het bedrijf.

