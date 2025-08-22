Auto op de zijkant na botsing op Groningerweg in Groningen

Groningen – Vrijdagmiddag zijn twee auto’s met elkaar in botsing gekomen op de Groningerweg in Groningen. Bij het ongeval kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder de politie en een ambulance.

Door de klap belandde één van de voertuigen op de zijkant. Een inzittende is door het ambulancepersoneel onderzocht en overgebracht naar de ambulance. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend.

De politie heeft de weg deels afgesloten om de hulpverlening veilig te laten verlopen en om de betrokken voertuigen te kunnen bergen. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht.

Foto's