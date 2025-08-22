Bovenkleding gezocht ernstig steekincident Johan de Wittstraat Groningen

Groningen – In het onderzoek naar het steekincident van dinsdagavond 19 augustus aan de Johan de Wittstraat in Groningen is de politie op zoek naar de bovenkleding die door de verdachte werd gedragen. Treft u deze bovenkleding aan in het gebied rond/tussen de Allersmastraat en de Noorderstationsstraat, raap het dan niet op maar bel de politie via 112.

In het onderzoek naar het steekincident van dinsdagavond 19 augustus aan de Johan de Wittstraat in Groningen is de politie op zoek naar een kledingstuk dat door de verdachte werd gedragen. Bij het steekincident raakte een minderjarige jongen ernstig gewond. De verdachte werd donderdagmiddag 21 augustus aangehouden.

Op beelden die in het bezit zijn van de politie, is te zien dat de verdachte korte tijd na het incident, rond 22:57 uur, donkerblauwe bovenkleding draagt met lichte accenten op de Allersmastraat. Op beelden kort daarna op de Noorderstationsstraat rond 23:03 uur, zien we dat de verdachte deze bovenkleding niet meer draagt.

Waarschijnlijk heeft hij deze in de omgeving uitgetrokken en weggegooid of ergens ingestopt zoals een vuilnisbak, doos of zak. Tot op heden hebben wij deze kleding niet aangetroffen. Het gaat om donkerblauwe bovenkleding met enkele lichte accenten. Maar het zou ook kunnen dat het bijvoorbeeld twee stuks kleding zijn (bodywarmer en hoodie met capuchon)

Treft u deze bovenkleding aan in het gebied rond/tussen de Allersmastraat en de Noorderstationsstraat, raap het dan niet op maar bel de politie via 112. Ook als u mogelijk de afgelopen dagen deze kleding al heeft gezien (en opgeraapt) of aanvullende camerabeelden heeft, dan komen we graag met u in contact.

