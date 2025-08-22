Explosie bij woning aan Resedastraat in Sappemeer

Sappemeer – Bij een woning aan de Resedastraat in Sappemeer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie plaatsgevonden. Daarbij raakte de voordeur van het huis beschadigd en kwam de woning vol rook te staan.

De hulpdiensten rukten kort na de melding massaal uit. Politie en brandweer waren ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. De brandweer zette ramen en deuren open en gebruikte ventilatieapparatuur om de rook uit het pand te verdrijven.

Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De politie heeft de woning afgezet en is een onderzoek gestart.

