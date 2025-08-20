Politie zoekt getuigen ernstig steekincident Johan de Wittstraat Groningen

Slachtoffer ernstig gewond

Het slachtoffer liep die avond samen met een vriend op straat. Rond 23:00 uur werden de jongens aangesproken door een man. Deze man stak vlak daarna het minderjarige slachtoffer en vluchtte in de richting van de Almastraat. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Politieonderzoek: camerabeelden en getuigen gezocht

De politie is direct een onderzoek gestart. Er is onder meer sporenonderzoek verricht, met getuigen gesproken en er zijn camerabeelden veiliggesteld. Het onderzoek heeft op dit moment nog niet geleid tot een aanhouding. We zijn op zoek naar aanvullende informatie.

Signalement

De verdachte is een man

Hij wordt 40-50 jaar oud geschat

Hij heeft een kaal hoofd

Hij droeg een donkerblauwe jas en witte schoenen met sterretjes

Deel informatie en beelden

Heeft u omstreeks 23:00 uur in de omgeving van de Johan de Wittstraat iets verdachts gezien? Of heeft u de verdachte op zijn vlucht gezien? Neem dan contact met ons op. Dat kan door te bellen naar de opsporingstiplijn 0800-6070. We vragen mensen die in de omgeving wonen om hun camerabeelden (van bijvoorbeeld een beveiligings- of deurbelcamera) te controleren of er iets op beeld is vastgelegd. U kunt de beelden uploaden via het onderstaande tipformulier. Wilt u liever anoniem uw informatie delen? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.