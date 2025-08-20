Slachtoffer bedrijfsongeval Stedum is overleden

Stedum – Een werknemer van een boerderij in Stedum is dinsdag overleden na een ongeval met een landbouwvoertuig. De Arbeidsinspectie laat dat weten. ‘Het slachtoffer is bekneld geraakt en is helaas aan de verwondingen overleden’, laat een woordvoerder weten.

De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeval. ‘Dat is een standaardprocedure. We onderzoeken de oorzaak van het ongeval, kijken of het voorkomen had kunnen worden en of het ongeluk aan iemand te verwijten is. Dat onderzoek gaat nog wel even duren, het is nu nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen’, besluit de woordvoerder. Dat meldt RTVNoord

Foto's