Brandweer in actie voor rokende accu

Delfzijl – De brandweer van Delfzijl is maandagavond in actie gekomen vanwege een gloeiende accu. Bewoners aan de Midscheeps roken een vreemde geur en gingen op verkenning uit. Tot hun schrik zagen ze rookontwikkeling in hun gloednieuwe elektrische BMW. Snel koppelden ze de lader af en verplaatsten ze hun auto.

De brandweer heeft vervolgens de rokende accu uit de auto weten te krijgen. Daarmee werd naar alle waarschijnlijkheid voorkomen dat de auto in vlammen zou zijn opgegaan. Dat meldt RTVNoord.nl

