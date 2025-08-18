Dodelijk ongeluk bij boerderij in Kantens

Kantens – Bij een boerderij aan de Oosterweg in Kantens is maandagavond een landbouwvoertuig te water geraakt. De bestuurder van het voertuig is daarbij om het leven gekomen.

De hulpdiensten rukten grootschalig uit na de melding van het ongeval. Naast politie, brandweer en ambulances kwam ook de traumahelikopter ter plaatse. De inzet van de hulpverleners mocht echter niet meer baten.

Op het erf van de boerderij is een zichtscherm geplaatst om het werk van de hulpdiensten af te schermen. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.

Foto's

Deel dit artikel

Social media