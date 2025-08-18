Waarschuwing: Nepagenten actief

Afgelopen weekend zijn er twee meldingen binnengekomen van nepagenten. Het gaat om mannen die zich telefonisch voordoen als wijkagent of rechercheur. Tijdens het gesprek stellen zij allerlei persoonlijke vragen. Vervolgens verschijnt er iemand aan de deur, vaak in burgerkleding of deels in uniform.

De politie heeft beide zaken in onderzoek. Met name ouderen lijken het doelwit te zijn van deze werkwijze.

Advies van de politie:

Wees alert bij onverwachte telefoontjes van personen die zich voordoen als politie.

Geef nooit persoonlijke of financiële informatie door.

Laat geen onbekenden binnen zonder dat u zeker weet wie zij zijn.

Neem bij twijfel direct contact op met de politie via 0900-8844.

Bij verdachte situaties: bel altijd 112.

Foto's