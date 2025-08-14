Dynamische verkeerscontrole in Midden-Groningen, Pekela en Veendam

Veendam/ Regio – Op dinsdagmiddag 12 augustus 2025 voerde de politie een dynamische verkeerscontrole uit in de gemeenten Midden-Groningen, Pekela en Veendam.

De controle resulteerde in de volgende bevindingen:

-44 bekeuringen uitgeschreven voor diverse verkeersovertredingen

-2 keer rijden met een ongeldig, ingevorderd of geschorst rijbewijs

-2 keer rijden onder invloed van alcohol en/of drugs

Deze controle is onderdeel van de voortdurende inzet van de politie om de verkeersveiligheid te waarborgen en de naleving van verkeersregels te handhaven.

Veiligheid op de weg is voor iedereen belangrijk!

Foto's