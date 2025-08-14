Auto’s in brand gestoken in Stadskanaal: bewoners voelen zich onveilig

Stadskanaal – De Lyceumlaan in Stadskanaal bood donderdagochtend een somber beeld. In de nacht ervoor gingen zes auto’s in vlammen op, vermoedelijk door brandstichting. Ook in de Burgemeester Reynderstraat en de Burgemeester van Sevenhovenstraat brak brand uit. De buurt is aangeslagen en bewoners maken zich zorgen over hun veiligheid. “Er mag hier in de wijk best wat vaker gecontroleerd worden,” klinkt het.

Eén van de getroffen bewoners is Henk Jan Kunst zegt RTV Noord, die in een flat aan de Lyceumlaan woont. Rond middernacht werd hij wakker gebeld door een buurman. “Om precies 00.11 uur kreeg ik een melding via de camera van de deurbel,” vertelt hij. “De buurman stond beneden en ik zag al een rode gloed buiten. Toen wist ik dat ik er direct uit moest.” Dat meldt RTV Noord(+meer informatie) donderdagmiddag.

Buiten trof hij een complete ravage aan.

