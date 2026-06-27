Gevolgen landelijke storing Rijkswaterstaat in Groningen beperkt

Groningen – De landelijke storing waar Rijkswaterstaat mee kampt leidt tot beperkte overlast in Groningen. Dat laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat Noord-Nederland weten.

“De grootste problemen waar we nu tegen aan lopen zijn dat we de snelwegen niet kunnen bekijken met onze camera’s”, vertelt de woordvoerder. “De beelden hiervan komen niet binnen bij onze verkeerscentrale. Deze beelden zijn voor ons belangrijk omdat we hierdoor snel kunnen ingrijpen wanneer we bijvoorbeeld een automobilist met pech langs de weg zien staan.” Daarnaast kunnen ook de matrixborden, die bijvoorbeeld op de zuidelijke ringweg zijn te vinden, niet bediend worden. Met deze borden kunnen rijbanen afgesloten worden of kunnen snelheidsverlagingen worden aangegeven.

De landelijke storing is het gevolg van werkzaamheden aan glasvezelkabels. Hoelang de storing duurt, kan Rijkswaterstaat niet zeggen.

Een aandachtspunt voor de organisatie is wel het slechte weer: “Op de Waddeneilanden, het IJsselmeer en noordwest-Friesland zien we momenteel rond 17.00 uur onweersbuien overtrekken. Mensen op het water moeten hier rekening mee houden. Ook omdat bruggen en sluizen door de storing beperkt bediend kunnen worden. Waar mogelijk wordt overgeschakeld op lokale bediening. Houd rekening met vertragingen en stremmingen.”

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