Spoorwegovergang Hoendiep geruime tijd dicht vanwege kapotte trein

Groningen – Een defecte trein heeft zaterdagavond rond 19.00 uur gezorgd voor vertraging op verschillende treintrajecten rond Groningen. Ook het wegverkeer op het Hoendiep liep vast doordat een spoorwegovergang langere tijd dicht bleef. Inmiddels zijn de problemen opgelost en rijden de treinen weer volgens de dienstregeling.

De problemen begonnen rond de klok van 19.00 uur. Een Arriva-trein die onderweg was van het Noorderstation naar het Hoofdstation, viel door een technisch defect plotseling stil op het spoor. Door deze storing bleef de spoorwegovergang bij het Hoendiep langere tijd gesloten. “Verschillende automobilisten stonden te wachten en besloten uiteindelijk om te keren en een andere route te zoeken”. Na ongeveer een half uur kon het euvel worden verholpen en kwam de trein weer in beweging.

Gevolgen voor treinverkeer:

Eenmaal aangekomen op het Hoofdstation werd besloten om de defecte trein uit de dienstregeling te halen; de geplande rit richting Veendam werd geschrapt.

Omdat het spoor door het incident een tijdje geblokkeerd is geweest, liepen ook andere treinen vertraging op. De trein richting Delfzijl van 19.00 uur kon pas met een half uur vertraging vertrekken. Reizigers naar Winschoten en de Eemshaven moesten rekening houden met een extra reistijd van ongeveer twintig minuten. Inmiddels rijden alle treinen weer volgens de dienstregeling. Wat de exacte oorzaak van het defect is geweest, wordt nog onderzocht.

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