Voorbijgangers redden gezin uit Groningen uit te water geraakte auto (Video)

Landelijk – Voorbijgangers hebben zondagavond een gezin uit Groningen uit een auto gered langs de A28 bij Rouveen in Overijssel, nadat het voertuig te water was geraakt.

Het ongeval gebeurde rond 18.00 uur. Volgens 1Zwolle zaten een 37-jarige man, een 32-jarige vrouw en drie minderjarige kinderen. Eén van de kinderen moest ter plaatse worden gereanimeerd. Meerdere gezinsleden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Vooralsnog gaat de politie uit van een eenzijdig ongeval. Door het ongeval was de A28 richting het noorden enkele uren afgesloten. De weg werd later op de avond, na de berging, weer vrijgegeven.

