Bestuurder aangehouden voor rijden onder invloed na meerdere aanrijdingen in Leek

Leek – De politie heeft zaterdagmiddag een automobilist aangehouden aan het Industriepark in Leek wegens het rijden onder invloed.

De man had kort daarvoor meerdere aanrijdingen veroorzaakt, onder meer met een paal en een ander voertuig. Daarna parkeerde hij zijn zwaar beschadigde auto op de parkeerplaats van de plaatselijke Jumbo en liep de winkel in om drank te halen.

Medewerkers en omstanders vertrouwden de situatie niet en belden de politie. Toen de man weer wilde instappen, haalden omstanders de autosleutels uit het voertuig.

De politie arriveerde korte tijd later en hield de bestuurder aan. Hij is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek.

Foto's