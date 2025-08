OM in Groningen weer geleidelijk online na cyberaanval

Groningen – Het Openbaar Ministerie (OM) gaat geleidelijk weer werken met online verbindingen. Dat heeft het College van procureurs-generaal maandag besloten. Halverwege juli werd het OM getroffen door een hack in de digitale werkomgeving, waarna alle online verbindingen werden uitgeschakeld.

Uit onderzoek is gebleken dat de hackers gebruik hebben gemaakt van de kwetsbaarheden in het systeem, zo schrijft het OM op haar website. Het is nog niet duidelijk of er informatie opzettelijk is veranderd of weggehaald, wel zijn enkele Citrix-systemen gecompromitteerd. Dat betekent dat de systemen zonder toestemming zijn blootgesteld aan toegang.

‘Gefaseerd en gecontroleerd’

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en deskundig advies, vindt het College dat de IT-systemen weer stapsgewijs kunnen worden aangesloten op het internet. Dit gebeurd in fases, gecontroleerd en onder strenge voorwaarden. “De IT-omgeving wordt continu gemonitord, zodat een verdachte beweging in het systeem direct kan worden onderkend en daarnaar kan worden gehandeld”, aldus het OM.

Grote gevolgen

Op 17 juli koppelde het OM uit voorzorg alle interne systemen los van het internet. Dit had grote gevolgen voor de rechtspraak, ook in Groningen. Medewerkers kunnen tot dusver alleen nog intern mailen. Extern contact, bijvoorbeeld met advocaten of rechtbanken gebeurt via geprinte documenten en de post. Daarnaast kunnen nieuwe strafzaken niet via snelrecht behandeld worden.

OM weer online, maar gedeeltelijk

Volgens het OM is het, in belang van de rechtspraak, belangrijk dat er weer snel online kan worden gewerkt. Eén van de eerste functionaliteiten die weer beschikbaar komt, is het e-mailen voor OM-medewerkers met de buitenwereld. “Verder volgen de fases grofweg de volgorde van de rechtsgang. Het is niet mogelijk een veroordeling of vrijlating te registreren, zonder dat er eerst een aanhouding is geregistreerd.”

Volgens het OM zal er nog behoorlijk wat tijd overheen gaan voordat alle IT-systemen weer functioneren zoals voor de hack. “Hoelang het precies zal duren, is op dit moment lastig in te schatten”, aldus Rinus Otte, voorzitter van het College van procureurs-generaal.

Strafrechtelijk onderzoek

Onder leiding van het Landelijk Parket is ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de hack en de daders. Dit onderzoek is nog in volle gang.