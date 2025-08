`Opvallende helikopter` vliegt vanaf vandaag boven Groningen

Groningen – Boven Groningen is vanaf maandag zo nu en dan een bijzondere helikopter te zien. Onder het toestel hangt een groot zeshoekig apparaat. Maar een overvluchten van het gevaarte zijn geen reden tot zorg: het vreemde tafereel maakt deel uit van een bodemonderzoek.

De helikopter meet het komende halfjaar wat er in de grond zit, tot wel tweehonderd meter diep. Zo wordt duidelijk waar kleilagen liggen en waar zoet of zout grondwater zich bevindt. Dit is belangrijk voor de landbouw, natuur en drinkwatervoorziening. Dat meldt Oogtv.nl maandag. Foto er van hier.

Zout grondwater is een groeiend probleem, vooral in kustgebieden zoals Groningen. Door zeespiegelstijging en het omhoog stromen van zout water uit diepe polders wordt het grondwater steeds zouter. Dit heet verzilting en is slecht voor de natuur, landbouw en drinkwater. En een foto hier.

‘Veilig voor mens en natuur’

De helikopter vliegt overdag op zo’n tachtig meter hoogte met een snelheid van 60 tot 80 kilometer per uur. Het meetapparaat onder de helikopter zendt een onschadelijk magnetisch signaal uit.

De metingen zijn volgens de provincie Groningen veilig voor mens, dier en natuur. Ook wordt er niet gevlogen in het broedseizoen en worden natuurregels strikt gevolgd, aldus de provincie.

Heli zien? Planning online te volgen

Wie het bijzondere tafereel wil zien, kan op deze kaart kijken waar er, in welke periode, ongeveer wordt gevlogen. Op deze kaart verschijnen de dagelijks geplande vluchten.

Foto's