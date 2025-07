De vernieuwde knooppunt Blauwe Roos en Rozenbladrotonde officieel geopend

Winschoten – Vrijdagmiddag om precies 14.00 uur is het vernieuwde verkeersknooppunt Blauwe Roos, inclusief de aangepaste Rozenbladrotonde, officieel geopend voor verkeer. Na weken van werkzaamheden kunnen automobilisten, fietsers en voetgangers weer gebruikmaken van de vernieuwde infrastructuur, zoals de aangepaste rotondes en het gemoderniseerde brugdek.

Met de openstelling is ook de verkeerssituatie veranderd. Waar eerder op bepaalde punten geritst of voorrang verleend moest worden, gelden nu andere regels. Ritsen of voorrang geven zoals voorheen is niet langer de bedoeling.” De provincie wijst erop dat het even wennen kan zijn voor veel weggebruikers. Bestuurders wordt daarom aangeraden rustig te rijden en goed op de borden en pijlen op het wegdek te letten.

Met de afronding van dit project verwacht de wegbeheerder een aanzienlijke verbetering van de doorstroming tijdens de spits. De brug blijft weliswaar nog openen, maar eventuele opstoppingen zullen voortaan sneller worden opgelost.

Foto's