Oude Pekela – Het onderzoek naar de brand bij HempFlax in mei is nog in volle gang. De politie heeft inmiddels meerdere getuigen gehoord, maar er zijn tot op heden geen aanhoudingen verricht, dat meldt RTV Noord vrijdagmiddag.

De brand brak uit op maandag 12 mei in een loods waarin zo’n tienduizend balen hennepstro lagen opgeslagen. Vanwege de omvang en intensiteit van het vuur nam het blussen meerdere dagen in beslag.

