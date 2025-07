Waarom steeds meer mensen overstappen op een PFAS vrije airfryer

De airfryer is niet meer weg te denken uit de keuken. Handig, snel en je gebruikt nauwelijks olie. Dat maakt het een populaire keuze voor wie gezonder wil koken. Maar wat veel mensen niet weten, is dat sommige airfryers een antiaanbaklaag hebben die PFAS bevat.

En dat is precies waarom steeds meer mensen bewust kiezen voor een alternatief zonder deze stoffen. Wil je zeker weten dat je geen PFAS in je airfryer hebt? Kijk dan eens naar modellen die speciaal worden aangeboden als airfryer PFAS vrij. Die zijn ontworpen zonder schadelijke coatings, zodat je gezonder en duurzamer kunt bakken. Gebruik je bakpapier in je airfryer? Let dan goed op. Niet alle soorten zijn veilig. Sommige soorten bakpapier bevatten wel PFAS. Gelukkig bestaat er ook bakpapier zonder PFAS, en dat is een eenvoudige stap richting een bewuste manier van koken.

Wat maakt PFAS zo’n probleem?

PFAS zijn chemische stoffen die worden toegevoegd om producten water- en vetafstotend te maken. Je vindt ze in regenkleding, blusschuim, pannen en dus ook in sommige airfryers. Het vervelende is: ze breken bijna niet af. Niet in het milieu en ook niet in je lichaam. Daardoor kunnen ze zich ophopen en mogelijk schadelijk zijn voor je gezondheid. Denk aan klachten als hormoonverstoringen, een verminderde werking van je immuunsysteem of een verhoogd cholesterol. En hoewel de hoeveelheid PFAS in een apparaat als een airfryer meestal klein is, kiezen veel mensen liever het zekere voor het onzekere.

Waarom een PFAS vrije airfryer een slimme keuze is

Je koopt meestal een airfryer omdat je gezonder wilt koken. Minder olie, minder vet, geen gedoe met frituurvet dat je moet vervangen. Maar als de binnenkant van je apparaat bij verhitting stoffen loslaat die je liever vermijdt, dan ondermijnt dat juist je goede bedoelingen. Een PFAS vrije airfryer heeft meestal een coating van keramiek of roestvrij staal. Eventueel kun je ook bakpapier zonder PFAS gebruiken. Die materialen zijn beter bestand tegen hitte, geven niets af en zijn ook nog eens makkelijker schoon te maken. Ze gaan vaak langer mee en zijn minder belastend voor het milieu.

Hoe herken je een PFAS vrije airfryer?

Let op de gebruikte materialen. Zie je iets als ‘PTFE’ of ‘Teflon’? Dan is de kans groot dat er PFAS in zit. Zoek liever naar beschrijvingen als ‘keramische coating’ of ‘RVS binnenwand’. Ook termen als ‘PFAS vrij’ of ‘vrij van schadelijke stoffen’ zijn goede signalen. Twijfel je? Dan kun je van tevoren ook even online kijken welke modellen vrij van PFAS zijn. Tegenwoordig kun je online alles vinden wat je zoekt. Als we kijken naar de keukentrends van 2025, dan zien we dat een airfryer niet mag ontbreken en ook tal van andere slimme apparaten steeds vaker terug komen.

Zo kook je echt gezond met je airfryer

Een PFAS vrije airfryer is al een mooie stap, maar je kookstijl telt ook mee. Gebruik zo min mogelijk olie, liefst iets als olijf- of avocado-olie. Kies voor verse ingrediënten en laat kant-en-klare snacks zoveel mogelijk staan. Bak op de juiste temperatuur en voorkom verbrande randjes. En maak het apparaat regelmatig schoon, want ook vetresten kunnen bij herhaald gebruik zorgen voor schadelijke dampen.

