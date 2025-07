Keukenbrand in De Smidse blijkt geslaagde oefening voor brandweer Grootegast

Niekerk – De brandweer van Grootegast werd maandagavond omstreeks 19:30 opgeroepen voor een keukenbrand in Jeugd Jongerenwerk de Smidse te Niekerk. Eenmaal ter plaatse bleken er nog 25 feestgangers in het pand aanwezig te zijn tijdens een evenement.

De BHV van de Smidse heeft bij aankomst van de brandweer de bevelvoerder geïnstrueerd over de situatie en over het aantal mogelijke slachtoffers binnen in het pand. Tijdens deze uitvraag deden twee brandweermannen een voorverkenning van de situatie. De brandweer kon na de voorverkenning en het krijgen van de nodige informatie overgaan tot redding en evacuatie van de feestgangers.

De brandweer had de brand in de keuken snel onder controle waardoor er gezocht kon worden naar eventuele slachtoffers. De Smidse bestaat uit drie onderdelen waaronder de dansvloer, zitkuil en het bar gedeelte. De redding werd lastig doordat één van de bezoekers gevallen was en zijn been had gebroken. De brandweer is erin geslaagd uiteindelijk iedereen uit het gebouw te krijgen.

De brand in de Smidse was onderdeel van een oefening welke voor brandweerkorps Grootegast was georganiseerd. In geval van een echte brand zal o.a. ook de brandweer van Zuidhorn ter plaatse komen waarmee er “Middel Brand” gemaakt wordt. Dit houdt in dat naast post Grootegast ook Zuidhorn naar de melding gestuurd wordt.

De brandweer van Grootegast en het bestuur van de Smidse in Niekerk kijken terug op een geslaagde maar vooral informatieve oefenavond.

