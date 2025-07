Winschoten- Maandagmiddag om 12:20 uur werd de brandweer van Winschoten gealarmeerd voor een woningbrand aan de Grintweg. Ter plaatste stond een wasdroger in de brand.

De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. De brand is geblust waarna de wasdroger naar buiten is getild. De brandweer heeft de woning geventileerd. Stichting Salvage kwam ter plaatse voor hulp aan de bewoners, dit namens de verzekering.

