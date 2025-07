Vermiste (68) in Groningen in goede gezondheid aangetroffen (Update)

Groningen – In Groningen wordt met spoed gezocht naar een 68-jarige man, roepnaam Rob, die sinds vanmiddag 15:30 uur wordt vermist. Hij werd voor het laatst gezien in de omgeving van de sportvelden aan de Laan Corpus den Hoorn.

Rob is een blanke man van ongeveer 180 cm lang en weegt circa 74 kilo. Hij loopt met een kromming en droeg op het moment van zijn verdwijning een blauwe spijkerbroek, een grijs vestje en een pet. Er bestaat een vermoeden dat hij zich verplaatst op een elektrische fiets van het merk Gazelle.

De politie maakt zich zorgen om zijn welzijn en roept op alert te zijn. Heeft u Rob gezien of beschikt u over informatie die kan helpen bij de zoektocht? Neem dan onmiddellijk contact op met de hulpdiensten via 112.

Update 18:23: De politie laat weten dat de man in goede gezongheid is aangetroffen. Hiermee eindigt de burgernet actie.

Foto's