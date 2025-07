Man(31) uit Schildwolde overleden bij Lelystad

Lelystad – Een 31-jarige man uit Schildwolde is zondagochtend om het leven gekomen bij een ongeluk in de buurt van Lelystad. Dat meldt rtvnoord.nl.

Een voorbijganger zag rond 7.30 uur een auto in de berm van de Klokbekerweg liggen, ten noorden van Lelystad. Toen de politie en brandweer arriveerden, troffen zij in de auto het slachtoffer aan, meldt Omroep Flevoland.

Het is niet duidelijk hoe lang de auto in de berm heeft gelegen. Om dat te onderzoeken is de politie Midden-Nederland op zoek naar getuigen of beelden van dashboardcamera’s.

