Koninklijke Marechaussee test nieuwe motoren (video)

De Koninklijke Marechaussee begint met het testen van nieuwe motoren van het type BMW K 1600 GT-p. Deze stap volgt omdat de huidige Yamaha FJR1300-motoren het einde van hun levensduur hebben bereikt.

In een eerdere fase heeft de Marechaussee civiele versies van zowel de BMW R 1250 als de K 1600 GT getest. Hieruit bleek de K 1600 GT aan alle eisen te voldoen. In de komende periode worden daarom twee motoren van dit type uitgebreid getest in de praktijk.

Nieuwe motorkleding:

In juni vorig jaar zijn de motorrijders van de Marechaussee al overgegaan op nieuwe gele High Visibility-kleding, waardoor zij veel beter zichtbaar zijn in het verkeer.

