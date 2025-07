Inbraak bij café de Haven in Scheemda, getuigen gezocht

Scheemda – Afgelopen nacht (16-07-25) om 10 voor 2 is er ingebroken in het café in Scheemda . Het gaat om een man rond de 35 jaar. Hij heeft het raam ingegooid met een klinker en vervolgens geprobeerd een gokkast te forceren.

Vanwege het glas gerinkel konden ze hem op heterdaad betrappen, helaas is hij in alle snelheid weer door het raam weten te ontsnappen. Aangezien we ook vrij snel buiten waren hebben we het vermoeden dat de man richting de haven is gerend zoals op de foto’s.

De politie onderzoekt ook de camera beelden. Toch willen ze via deze weg ook jullie vragen om de camerabeelden van jullie thuis bij langs te gaan. Het gaat om het tijdsbestek tussen 01:30 en 01:50. Mochten jullie op de camera beelden iemand zien lopen met een tas van medikamente dan horen ze graag van jullie. Ze zouden graag de dader willen achterhalen. Tips welkom bij de politie via 09008844. Allemaal alvast bedankt voor de eventuele moeite melden ze via Facebook.

Foto's

