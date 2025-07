Treinverkeer nog urenlang stil door dodelijk ongeval auto/ trein bij Drentse Loon (Video)

Loon(Drenthe) – Een personenauto is maandagochtend aangereden door een trein op een spoorwegovergang bij het Drentse Loon. De auto is daarbij volledig in de brand gevlogen.

De auto is daarbij meegenomen door de trein en staat op het spoor in de brand. De automobilist kwam om het leven, de machinist raakte niet gewond maar zoiets heeft een enorme impact op machinisten. Video hier.

Het treinverkeer is naar verwachting tot minimaal eind van de middag volledig stilgelegd tussen Beilen en Groningen, er rijden bussen. 70 passagiers gingen met ander vervoer verder. Het treinstel moet worden afgevoerd en er moeten reparaties worden uitgevoerd aan de bovenleidingen.

