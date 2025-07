Zwaar beschadigde catamaran van boei gehaald op de Eems: opvarenden ongedeerd

Eems – Vrijdagmiddag is de reddingboot Jan en Titia Visser uitgevaren voor een vaartuig met technische problemen op de Eems. Ter plaatse bleek het te gaan om een catamaran met een gebroken mast, die zwaar beschadigd bovenop boei 41 lag.

Binnen een kwartier was de bemanning ter plaatse. Twee opstappers stapten over op het jacht om te controleren of de twee opvarenden gewond waren geraakt. Dit bleek gelukkig niet het geval. Een derde opstapper hielp vervolgens om alle loshangende onderdelen, waaronder de mast, veilig te stellen.

Daarna werd de catamaran van de boei bevrijd en op sleeptouw genomen naar Delfzijl. Ondanks de forse schade aan het jacht konden de opvarenden ongedeerd aan wal worden gebracht.

Foto's