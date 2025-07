Oefening: Groot ongeval op de Zuiderkroon in Hoogezand

Hoogezand – Maandagavond heeft brandweer Hoogezand een groot ongeval in scene gezet op de Zuiderkroon. Hier waren diverse ongevallen gebeurd.

Een vrachtauto was op een personenauto gebotst en deze kwamen tot stilstand tegen een boom. Hier twee slachtoffers in de personenauto en de bestuurder van de vrachtauto.

Daarnaast was er een auto op de kop in de sloot terecht gekomen waarbij er een persoon uit het voertuig was geslingerd en deze was tussen het gras op een weiland terecht was gekomen. In het voertuig ook nog een slachtoffer.

Ook was er een ongeval tussen een mobiele kraan, een fietser en een personenauto. De fietser zat met zijn been bekneld onder de kraan. In de personenauto twee slachtoffers.

In totaal drie tankautospuiten, de pm 01-2173 met takel en een OVD werden ingezet. Al met al een geslaagde oefening.

Foto's