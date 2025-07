Politie valt woning binnen in Winschoten, één arrestatie

Winschoten – Donderdag aan het einde van de middag heeft de politie met steun van een arrestatieteam een inval gedaan in een woning aan de Piet Heinlaan in Winschoten. Bij de actie werd één verdachte aangehouden. Over de identiteit van de persoon is voorlopig nog niets bekendgemaakt. Er werd daar wel een persoon gezocht(bij Westerlee) vanmiddag via Burgernet. Of dit ermee te maken heeft is niet bekend.

Ook was dit dinsdagavond. De politie is een verder onderzoek gestart zegt Oldambtnu.nl. Waarom de inval precies plaatsvond, is nog niet duidelijk, meldt een woordvoerder.

