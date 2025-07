Westerlee – De politie is donderdagochtend in de omgeving van Westerlee op zoek naar een man in een voertuig, kenteken beginnend met JZ…., een zwarte VW Golf.

Signalement van de persoon is: blanke man,, donkerblauwe bril, kort grijs haar, tenger postuur, 175 cm lang, draagt een blauwe jeans met felblauw poloshirt, schoenen blauw met rode rand. Mocht u deze persoon of voertuig treffen, belt u dan met 112.

Foto's